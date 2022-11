Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Une Saint-Pauloise qualifiée pour le championnat de France de Boccia La pensionnaire du Saint-Paul handisports, Rachel BUJADINOVIC, vient de gagner sa qualification pour le championnat de France de Boccia organisé à Orléans du 22 au 26 février 2023. (Photo d’archives)

La Saint-Pauloise décroche ainsi sa qualification dans la catégorie BC4 au Championnat de France de boccia paralympique à Orléans fin février 2023 en prenant la tête du championnat qui s’est déroulé à Hyères les 18 et 19 novembre 2022. Elle a remporté tous ses matches (8-1, 8-1, 4-0, 8-2, 7-3) contre des joueurs de sa catégorie.



Rachel poursuit ainsi sa trajectoire positive. Elle souhaite intégrer la sélection pour les Jeux paralympiques de 2024 à Paris. Le président du club, Saint-Paul handisports, Noël THOMAS, remercie d’ailleurs la Municipalité pour le soutien apporté et Rachel dédie cette médaille au Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Paul et au personnel du Village Corail qui l’accompagnent au quotidien.



Ce résultat marque sa progression. Cela confirme aussi sa troisième place acquise lors de son premier championnat de France en mars dernier. Saint-Paul l’avait déjà mise en lumière. Consultez

Un bon résultat pour la joueuse entraînée depuis plus un an dans la commune, véritable terre de championnes et de champions. La cité Saint-Pauloise, labellisée Ville active et sportive et Terre de jeux 2024, félicite la sportive pour cette belle performance.





