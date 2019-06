Une Réunionnaise sacrée championne du monde de longboard

Du 25 mai au 2 juin à Biarritz se sont déroulés les championnats du monde de Longboard. Pour sa première participation aux championnats avec l'équipe de France, La Réunionnaise Alice Lemoigne s'impose sur le devant de la scène avec un score total impressionnant : 15,46. L'émotion était palpable pour la jeune Réunionnaise, encore sous le choc de la victoire. Entourée par sa famille et ses amis, elle porte le drapeau tricolore fièrement et s'exprime avec un grand sourire :



"On a eu de bonnes vagues, il y avait toutes mes copines, des amis réunionnais... C'est juste fou. Voir ma maman en pleurs, lui faire ce cadeau, je ne pouvais pas rêver mieux. C'est le plus beau jour de ma vie", confie-t-elle à L'Equipe



C'est d'abord le vendredi 31 mai sur l'époustouflante côte des Basques que les Français ont remporté l'épreuve des relais avant de recevoir ce dimanche 2 juin le titre mondial par équipes. Justine Dupont ainsi que les frères Antoine et Edouard Delpero ont largement contribué à l'obtention de ce titre, le plus âgé des deux Delpero est d'ailleurs passé à peu de choses près d'être lui aussi champion du monde.