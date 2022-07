Une Réunionnaise remporte 1 million d'euros !

Alors qu’elle écoute sa radio préférée à une heure matinale en ce jour de juillet, elle découvre qu’elle empoche le million ! Une Réunionnaise entre dans le club très sélect des heureux grands gagnants aux jeux de tirage.



Lorsque les résultats de l’Euromillions de la veille sont annoncés, elle n’y a d’abord pas cru. "J’ai entendu mon code, mais je ne réalisais pas. Je pensais me tromper", raconte-t-elle au service des grands gagnants de la Française des Jeux.



Mais après vérification et surtout s’être pincée pour y croire, la nouvelle est confirmée, elle est bien l’heureuse gagnante du tirage My Million.



"C’est un jour exceptionnel ! Je suis sur un petit nuage. Depuis un an la chance est de mon côté et j’en suis tellement heureuse", dit-elle. Après avoir bu un peu d’eau de mélisse pour reprendre ses esprits, elle liste les priorités pour gâter les siens et cela commencera par "un bon repas pour fêter cet événement, gâter toutes les personnes que j’aime et enfin voyager", explique la néo-millionaire qui avait ses habitudes à la Rivière Saint-Louis.