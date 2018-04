Une Réunionnaise première femme commandant de la compagnie de Metz

Depuis le 1er avril, Isabelle Hoareau est à la tête de la compagnie de gendarmerie de Metz, annonce Le Républicain Lorrain. La nouvelle patronne de la compagnie se retrouve ainsi à la tête de 177 militaires répartis dans sept unités, mais également la brigade de recherches et le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig).



Un parcours impressionnant puisqu'à l’issue de sa scolarité à l’école de Chaumont, Isabelle Hoareau intègre la brigade de Saint-Arnoult. Après deux ans à l’école d’officiers de Melun, elle prend la direction du peloton d’intervention de la gendarmerie de Vouziers, puis de Chambéry. En 2014, Isabelle Hoareau rejoint la section chancellerie pour la région Grand Est.



"C’est la première fois qu’une femme est nommée à la tête de la compagnie de Metz. C’est un challenge… Les mentalités ont bien évolué depuis mon entrée en gendarmerie dans les années 2000. La plus grande difficulté ne sera pas de s’imposer mais de réussir les enjeux de sécurité publique", rapporte Le Républicain Lorrain.