La grande Une Une Réunionnaise performe au festival de Crossfit Wodapalooza à Miami

Elisa Hoareau est une jeune réunionnaise de 27 ans. La Dionysienne a représenté l’île de La Réunion le week end dernier au festival de crossfit « Wodapalooza » à Miami, aux Etats-Unis. Elle a pris une très belle deuxième place dans la catégorie « female scaled ». Nous l’avons interviewée pour comprendre sa passion et ses motivations. Par Maurane Méray - Publié le Mardi 17 Janvier 2023 à 11:17

Zinfos974 : Qu’est ce que wodapalooza ?



Elisa Hoareau : c’est la deuxième plus grosse compétition au monde de Crossfit après le « Crossfit Games »

Pourquoi y avoir participé ?



Pour se confronter aux meilleurs car il y a plusieurs catégories dont une catégorie « élite », le plus haut niveau.



Comment on s’y inscrit ? On y participe sur ses performances ? Est-ce que c’est ouvert à tous ?



Il faut faire les qualifications en ligne. C’est ouvert à tous et c’est ce qui fait la force de cette discipline.



Comment çà s'est déroulé ?



La compétition se déroule sur 4 jours au total (du jeudi 12 au dimanche 15 janvier). En fonction de la catégorie, sur 2 ou 3 jours et pour les élites 4 jours.



Pouvez-vous nous décrire ce qu’est une épreuve de scaled (up ou down) ?



Les épreuves sont quasiment les mêmes mais avec une variation des mouvements, des charges et des distances en fonction de la catégorie.



En tant que femme, est-ce dur de s’insérer dans ce milieu ou est-ce que c’est de plus en plus ouvert ?



C’est une discipline tellement inclusive que je n’ai jamais ressenti un quelconque mal-être en tant que femme, bien au contraire. On est souvent mise en avant et respectée.



En tant que Réunionnaise, qu’est-ce qu’on ressent ?



J’y allais surtout dans le but de prendre du plaisir et représenter La Réunion puisque nous sommes le territoire avec le plus grand nombre de salles de Crossfit par rapport à la superficie. Les gens entendent parler de La Réunion à l’internationale, on espère que ça continuera.



Depuis combien d’années êtes-vous dans ce sport ?



Ça fait 3 ans que je suis dans le Crossfit, à Sainte-Marie, coachée par Robin Mong-Mane.



Pourquoi avoir choisi cette discipline ?



Pour moi, ça a été vraiment une évidence cette méthodologie d’entraînement qui donne une opportunité à tous d’être en bonne santé. Pour comprendre de quoi je parle, il faut venir essayer.



Quelles sont vos motivations ?



Pour être en bonne santé. Quand on vous dit qu’en prenant une heure de votre journée pour aller au Crossfit, vous allez certainement améliorer votre santé et votre hygiène de vie tout en vivant des moments plutôt cool avec des gens qui sont là pour la même chose que vous…. pourquoi pas ?



Comment arrivez-vous à associer votre vie professionnelle, personnelle et sportive ?



En tant que professeure des écoles, il faut être très organisée, choisir les compétitions qui ont lieu pendant les vacances. C’est un métier prenant, ce n’est pas tous les jours facile d’aller faire sa séance après une grosse journée à l’école, mais on se sent mieux après, je vous l’assure. J’aimerais beaucoup enseigner le Crossfit à l’école par la suite.



Avez-vous un modèle d’inspiration ?



Je n’ai pas de modèle d’inspiration, il y a tellement de personnes qui m’inspirent dans des domaines divers. Mais j’ai une grosse pensée pour ma moitié qui est aussi mon coach et qui m’a tout appris, avec qui on évolue mutuellement, dans nos vies et dans le Crossfit. Sans lui, je n’aurais jamais osé faire une compétition.



Auriez-vous un message à faire passer ?



Certes, je me suis prise au jeu mais le plus important c’est de prendre du plaisir et de pouvoir partager avec les autres.



Avez-vous un nouvel objectif pour cette année 2023 ?



Je vais continuer à m’entraîner dur, faire les compètes locales et tenter de me qualifier dans une compétition en Europe.