Une Réunionnaise parmi les finalistes du concours de plaidoiries pour les droits de l'Homme

Une jeune Réunionnaise de 1ère ES, au lycée Le Verger, a aujourd'hui participé au concours national de plaidoiries pour les droits de l'Homme, organisé par le Mémorial de Caen.



Elle dénonce notamment les abus et les agissements que nous pouvons rencontrer quotidiennement et qui vont à l'encontre des droits de l'Homme. Elle illustre ses propos en prenant le cas de l'Égypte. Elle s'interroge sur le rôle de la communauté internationale dans ces affaires et accuse le manque de réaction de la France. Elle souhaiterait que "les droits de l'Homme deviennent une réalité et non un idéal."



Quatorze lycéens ont été sélectionnés pour représenter la métropole, les DOM-TOM et les établissements français à l'étranger. Cette lycéenne, par son courage et sa détermination, montre que même les jeunes peuvent s'exprimer et réfléchir sur les débats de notre société.