A la Une . Une Réunionnaise insulte une Malgache: comment le ralé-poussé a commencé ?

Ce mardi, nous vous partagions une scène choquante mettant aux prises deux personnes bénéficiaires de la CAF. Dans cette scène captée par une tierce personne, on y voyait une Réunionnaise insulter copieusement une personne d’origine malgache. La personne qui a pris la vidéo nous raconte le commencement de l'accrochage verbal. Par LG - Publié le Mercredi 2 Mars 2022 à 16:50

Vidéo - Une Réunionnaise filmée en train d'insulter une personne d'origine malgache

Nous en savons un peu plus sur le début de ce dérapage verbal à caractère raciste grâce à l’auteure de la vidéo. Elle aussi était présente dans la file d’attente devant une borne de la Caisse d’allocations familiales de Beauséjour Sainte-Marie. Elle nous raconte l’étincelle qui a déclenché cette salve de noms d’oiseaux.



"Il était 12H devant la CAF lorsqu’une dame a répondu à un appel. Mais la dame créole a demandé à la personne « d’arrêter de parler malgache devant moi »", raconte-t-elle l’enchaînement des événements.



La suite est tristement connue. Cette tierce personne déclenche l'enregistrement sur son smartphone sans se faire repérer pour immortaliser cette scène affligeante. Cette vidéo vous a fait beaucoup réagir. Une réaction à la hauteur des insultes proférées sans gêne par cette Réunionnaise.