Une Réunionnaise de 14 ans sert d'appât dans un piège mortel à Paris

On se souvient du film de Bertrand Tavernier "L'appât", l'histoire de ce faits divers parisien en semble une adaptation dans le réel. Durant l'automne 2018, une jeune Réunionnaise, arrivée en métropole quelques années plus tôt, fait la rencontre d'un agent de la RATP, qui tombe sous son (jeune) charme. Deux adolescents, comparses de la jeune fille, fomentent un plan pour se faire de l'argent facile, elle servira d'appât.



Invitée chez le trentenaire, elle accepte, et lui dérobe son portefeuille en partant. Las, pas de carte bleue dans le portefeuille, les trois ados décident de retourner dans l'appartement du trentenaire amateur de jeunes filles. Mais les choses s'emballent, l'agent RATP est roué de coups, et souffre d'une hémorragie cérébrale, il en meurt. Les jeunes gens s'emparent, durant l'agonie de leur victime, de divers effets, et décident de maquiller les faits en cambriolage. Ils vont acheter de l'eau de javel pour effacer leurs traces, mais en laissent une sur une porte, qui permettra aux policiers de les retrouver.



Interpellés, les trois adolescents racontent les faits et expliquent avoir pensé que l'agent RATP était un pédophile. Le parquet de Paris a requis, le 15 juillet dernier, le renvoi de la jeune Réunionnaise devant le tribunal pour enfants, les deux garçons comparaitront quant à eux devant la cour d'assises des mineurs.