Une Réunionnaise à la tête de la direction de la Police de Haute Corse

Le 3 septembre dernier, Valérie Zettor a été nommée directrice départementale de la Sécurité publique de la Haute-Corse. Originaire de La Réunion, elle occupe pour la première fois cette fonction à Bastia en remplacement d'Eric Eudes nommé à Roubaix, comme le rapporte Corse Net Infos. Elle a pris ses fonctions ce vendredi 7 septembre.



Âgée de 44 ans, elle aura pour mission d'assurer la protection des personnes et des biens, de prêter assistance, de veiller à la tranquillité et au maintien de l'ordre public. Ce sont plus de deux cents policiers et plusieurs brigades de CRS qui se trouvent dorénavant sous ses ordres.



Après plus d'une vingtaine d'années au sein de la Police nationale, elle a déjà servi à Saint-Cyr au Mont d'Or, Livry-Garçan, Saint-Ouen, Créteil, Villeneuve-Saint Georges, Saint-Denis et Antibes.