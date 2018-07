Société Une Police connectée 2.0 et toujours plus proche des citoyens réunionnais

Dans le cadre de la présentation du bilan 2017 et du 1er semestre 2018, Jean-François Lebon, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, a reçu la presse réunionnaise dans la nouvelle salle de réunion de Malartic nommée pour l'occasion "Salle Roger Lauret" eu égard à son dévouement et ses états de service au sein de la Police nationale à La Réunion.



Le virage amorcé dans le cadre de la réorganisation des services est finalisé mettant au premier plan la Police de Sécurité du Quotidien (PSQ). Dans un contexte économique défavorable, impossible d'augmenter les effectifs. La réflexion s'est donc portée sur une diminution notable de la charge de travail par la simplification des procédures ainsi que leur dématérialisation, tablette NEO, développement des plaintes en ligne et bientôt le Facebook de la Police nationale de la Réunion afin de valoriser l'action des forces de l'ordre et informer au mieux la population. Le but étant d'éviter, autant que faire se peut, les réactions anxiogènes liées à la diffusion d'une information.



La Police de l'île de la Réunion est correctement dotée en matière d'effectifs



Pour assurer ses missions, la Police de l'île de La Réunion est correctement dotée en matière d'effectifs. À ce jour, on compte 100 agents de plus que la dotation prévue. Cela a permis la création d'une CDI de nuit en septembre 2017, faisant baisser le taux de délinquance de 30% sur le chef lieu. La BAC a vu ses effectifs passer de 35 à 52 personnes et le commissariat du Port a vu toutes ses brigades passer de 6 à 8 personnes. Une brigade cycliste a aussi vu le jour à Saint-Pierre.



Radicalisation : La Réunion représente 70% du budget des Outre-Mer



Pour information, dans le cadre de la radicalisation, La Réunion représente 70% du budget des Outre-Mer. Elle est classé dans les 30 premiers départements français dans ce domaine. Le commissaire divisionnaire rappelle également qu'il s'agit souvent de personnes venant de métropole ou d'ailleurs.



Des agents dédiés pour l'accueil du public



L'accent est également porté sur la professionnalisation de l'accueil du public. Dorénavant, des agents sont spécialement dédiés à cette tache. Le directeur Lebon explique à quel point il est important de venir au contact des gens. Premièrement, ce sont très souvent des victimes qui ont besoin d'être écoutées. Deuxièmement, le premier contact est primordial. Il permet de remonter et gérer les flux d'attente en priorisant les procédures par ordre de gravité, main courante ou dépôt de plainte par exemple réduisant sensiblement les délais d'attente tout en améliorant la prise en charge des victimes.



Pour cette exercice 2017 et premier semestre 2018, le directeur départemental de la sécurité publique de La Réunion se dit satisfait des relations entre la Police et la presse qu'il qualifie de positive.



