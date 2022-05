Une Peugeot 307 atteint le million de km, son compteur reste bloqué à 999.999 km

Ils l'ont fait ! Fabrice et sa #Peugeot 307 SW ont parcouru 1 #million de km😃Dernier km franchi devant le Musée après avoir salué et remercié les équipes du site #Stellantis #Sochaux🙏

Nous leur souhaitons encore beaucoup de km ensemble! #1millionkm #307SW #308SW #fiabilité pic.twitter.com/fnBbnCLYbq

— L'Aventure Peugeot (@AventurePeugeot) May 28, 2022