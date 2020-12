Rubrique sponsorisée Une Mutuelle Communale Solidaire pour tous les Saint-Paulois

Par Ville de Saint-Paul - Publié le Lundi 14 Décembre 2020

Saint-Paul devient la deuxième ville de France de plus de 100 000 habitants, et la première commune d’Outre-mer, à proposer une Mutuelle Communale Solidaire sur son territoire.



Tous les Saint-Paulois et les personnes travaillant à Saint-Paul pourront y adhérer dès septembre 2021.



L’occasion de présenter ce dispositif inédit à La Réunion lors d’une conférence de presse organisée ce lundi 14 décembre 2020 à l’Hôtel de ville de Saint-Paul en présence de la Maire, Huguette BELLO, du 13ème Adjoint, Perceval GAILLARD, délégué à la Politique de la Ville, et de la Conseillère municipale, Laëtitia LEBRETON, en charge de la Prévention de Santé.



«Nous connaissons les maladies qui touchent les Réunionnaises et les Réunionnais. Le diabète, l’obésité… Beaucoup d’entre eux ne peuvent se payer une mutuelle. C’est pour cela que nous lançons la Mutuelle Communale Solidaire», précise Huguette BELLO.







«Cette Mutuelle ne coûtera rien à la commune qui joue le rôle d’intermédiaire avec les mutuelles. Je les appelle à jouer le jeu. C’est un projet gagnant-gagnant», détaille-t-il.



La Ville proposera différentes formules de Complémentaires Santé qui seront 30% moins chères par rapport aux tarifs d’une mutuelle classique. Des milliers de foyers Saint-Paulois vont bénéficier de ces mesures visant à renforcer leur pouvoir d’achat.



Notre Mutuelle Communale Solidaire s’adresse à tous les habitants de Saint-Paul et à ceux qui y travaillent.



Les personnes disposant de la CMU- complémentaire, celles recevant l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et le public ayant déjà une mutuelle d’entreprise obligatoire ne pourront pas bénéficier de cette mutuelle.



