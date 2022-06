Une Marianne noire au musée Stella Matutina

Inauguration de la première copie de la statue Marianne Noire à La Réunion ce dimanche après-midi au Musée Stella Matutina

Bruno Domen, Maire de Saint-Leu et Huguette Bello, Présidente de Région étaient aux côtés de Georges Sarignan, Grand Maître du Grand Orient de France.



Bruno Domen a insisté sur la fierté d’accueillir cette sculpture à Saint-Leu, ville de la rébellion de plus de 200 esclaves en 1811, lors de la révolte d’Eli.



Le lieu choisi, le Musée Stella Matutina, est d’autant plus symbolique, puisqu’il était initialement une usine sucrière, où travaillait des centaines d’esclaves à la même époque.



Pour Huguette Bello, la statue est lourde par son poids, mais également lourde d’histoire et de symboles, puisqu’elle représente tout un peuple, le peuple réunionnais.



La statue, qui représente une femme noire, portant un bonnet phrygien et une chevelure ornée d’épis de blé, était initialement nommée « Statue de la Liberté ».



Vous pourrez désormais l’apprécier, au rez-de-chaussée du musée Stella Matutina.