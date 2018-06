Une Journée de l'Alternance réussie

Réalité du monde du travail, enjeux et attraits



Gérard Françoise, Vice-président de la Cinor, y ajoute une autre dimension. "On a souvent donné à l’apprentissage, à l’alternance, une dimension de choix de second ordre, de sortie de secours. C’était une erreur fondamentale.

L’alternance est l’occasion pour des jeunes de toucher du doigt, concrètement, la réalité du monde du travail, ses enjeux et ses attraits, et de faire un lien direct entre le parcours scolaire et l’insertion professionnelle".



Et cette expérience, épousant le réel, constitue souvent un déclic, une prise de conscience née de la rencontre entre les demandeurs d’emploi et les professionnels.



Le rôle de la Cinor est bien de créer les conditions pour que se rencontrent ceux qui cherchent un emploi et ceux qui peuvent le leur proposer.



C’est ce qu'a fait la Cinor en soutenant la mise en place par la MDEN de cette édition 2018 de la Journée de l’Alternance.

Une journée qui a permis d'enregistrer, à la mi journée, une fréquentation plus élevée encore que lors des éditions précédentes, avec la participation de tous, apprenants, demandeurs d’emploi, parents ou professionnels.