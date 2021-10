A la Une . Une Jaguar contrôlée à 183 km/h sur la route des Tamarins

Les gendarmes ont procédé à plusieurs contrôles routiers hier à La Réunion. De nombreuses infractions ont été relevées. Le conducteur d'une voiture de luxe a vu son véhicule être mis en fourrière et son permis retiré. Voici le communiqué de la gendarmerie : Par NP - Publié le Vendredi 8 Octobre 2021 à 09:09

Tout au long de la journée du jeudi 7 octobre, les motocyclistes de l’EDSR (Escadron départemental de la sécurité routière) ont multiplié les contrôles pour prévenir et réprimer les infractions graves génératrices d’accident sur les principaux axes routiers de l’île.



De nombreuses infractions ont été constatées et parmi les plus graves, on compte : une conduite sous l’emprise de l'alcool, trois conduites sous emprise de stupéfiants, deux non-respects du panneau "Stop", trois non-ports du casque de protection.



La tendance des usagers à rouler trop vite en cette période de liberté retrouvée a été encore constatée par les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Paul qui ont enregistré un grand excès de vitesse.



Vers 16 heures, le conducteur d’une Jaguar circulant sur la RN1 en direction de Saint-Paul a été contrôlée à une vitesse de 183 km/h au lieu de 110 km/h. Le véhicule a fait l’objet d’une mise en fourrière administrative et le permis du propriétaire a été retiré immédiatement.



Il est rappelé que les conduites addictives demeurent la première cause des accidents en général et d'accidents mortels en particulier. La seconde cause étant les vitesses excessives, puis le refus de priorité pour la troisième.