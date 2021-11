La grande Une Une Instagrammeuse sur la paroi de la falaise de la Route du Littoral

Une éducatrice sportive aux près de 2.000 abonnés sur Instagram a diffusé sur le réseau social une photo vertigineuse qui fait jaser. Elle a été prise en photo alors qu'elle s'accrochait aux filets de la Route du Littoral, sans autre forme de protection, Par NP - Publié le Lundi 1 Novembre 2021 à 11:28





Elle se trouvait en haut de la falaise de la Route du Littoral et a décidé de descendre de quelques mètres le long de la paroi en se tenant avec les filets de protection fixés sur les roches. Une vue vertigineuse. Elle explique son geste : "Risqué ? C'est sûr, mais c'est là que je me sens vivante."





La photo a été publiée il y a une semaine sur Instagram et a récolté plus de 1.700 likes et plus de 50 commentaires. L'instagrammeuse marie.diomat qui se décrit comme une éducatrice sportive a fait réagir avec sa dernière publication.

