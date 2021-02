Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Une Grande École de Management à La Réunion

Le Président de la Région et le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion (CCIR) ont présenté ce 1er février à l’Hôtel de Région, la première Grande École de Management de La Réunion en partenariat avec l’École EM Normandie. Cette nouvelle école permettra aux Réunionnais de se former à un diplôme allant jusqu’au Bac +5/ grade de Master.



Le Président de Région a tenu à saluer le travail effectué par Ibrahim PATEL, Président de la CCI et l’ensemble des équipes pour la concrétisation de ce projet.



"C’est une nouvelle offre de formation pour les jeunes Réunionnais et c’est un moment à marquer d’une pierre blanche. "

a précisé Didier ROBERT,

Président de la Région Réunion.



La nouvelle École de Management accueillera ainsi 30 premiers élèves pour la première année, dès le mois de septembre 2021 au sein des locaux de la CCI à Saint-Denis.



L’École proposera 2 années en alternance après un BAC +3 et l’admission se fera sur dossier ou via un concours passerelle.



L’offre de cette école vient aujourd’hui compléter l’offre présente actuellement sur l’île et ouvre ainsi de nouvelles perspectives de formation aux jeunes souhaitant étudier à La Réunion.



"C’est en jouant collectif que nous arrivons à poser les bases solides pour la réussite des Réunionnais, de nos entreprises. L’objectif est de faire en sorte que les Réunionnais soient toujours au niveau, qu’ils aient les armes nécessaires pour assumer les meilleurs emplois. Je veux que les Réunionnais soient à des postes de responsabilité, qu’ils dirigent des entreprises et notre responsabilité, en tant que collectivité, est d’être facilitateurs et susciter l’envie d’entreprendre."

a souligné Didier ROBERT, Président de la Région Réunion.



L’EM Normandie :



Au sein de la Conférence des Grandes Écoles, l’EM Normandie fait partie du chapitre des Écoles de Management, club très sélectif qui compte 38 Grandes Écoles de Management délivrant le Grade de Master parmi les plus de 200 écoles de commerce et de management françaises.



L’accréditation américaine AACSB distingue l’excellence de l’École, la qualité du corps professoral et des programmes, ainsi que l’accompagnement personnalisé des étudiants tout au long de leur parcours. AACSB souligne les points forts de l’École : amélioration constante des formations, forte internationalisation, liens étroits avec les entreprises, innovation pédagogique et recherche et puissance du réseau Alumni. Seules 5% des Business Schools dans le monde détiennent ce prestigieux label. En 2019, l’EM Normandie a vu son accréditation AACSB renouvelée pour 5 ans.



Avec l’accréditation européenne EQUIS, l’EM Normandie a rejoint le club très fermé des 189 universités et grandes écoles accréditées dans le monde. Ce label récompense la réussite du modèle académique de l’École, la professionnalisation de ses étudiants et sa démarche qualité. Disposant également de l’accréditation AACSB, l’EM Normandie fait partie des 1% des écoles de commerces doublement accréditées AACSB et EQUIS.



Pour en savoir + :

0262 48 35 00

Au sein de la Conférence des Grandes Écoles, l’EM Normandie fait partie du chapitre des Écoles de Management, club très sélectif qui compte 38 Grandes Écoles de Management délivrant le Grade de Master parmi les plus de 200 écoles de commerce et de management françaises.L’accréditation américaine AACSB distingue l’excellence de l’École, la qualité du corps professoral et des programmes, ainsi que l’accompagnement personnalisé des étudiants tout au long de leur parcours. AACSB souligne les points forts de l’École : amélioration constante des formations, forte internationalisation, liens étroits avec les entreprises, innovation pédagogique et recherche et puissance du réseau Alumni. Seules 5% des Business Schools dans le monde détiennent ce prestigieux label. En 2019, l’EM Normandie a vu son accréditation AACSB renouvelée pour 5 ans.Avec l’accréditation européenne EQUIS, l’EM Normandie a rejoint le club très fermé des 189 universités et grandes écoles accréditées dans le monde. Ce label récompense la réussite du modèle académique de l’École, la professionnalisation de ses étudiants et sa démarche qualité. Disposant également de l’accréditation AACSB, l’EM Normandie fait partie des 1% des écoles de commerces doublement accréditées AACSB et EQUIS.Pour en savoir + : reunion.cci.fr/formation 0262 48 35 00





Dans la même rubrique : < > Le covoiturage pour une mobilité durable 71ème anniversaire de la République indienne : Didier Robert adresse ses vœux à la communauté indienne