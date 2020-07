A la Une .. Une Française se bat pour sa fille retenue dans une secte à l'île Maurice

Par E. Moris - Publié le Jeudi 16 Juillet 2020 à 18:31 | Lu 1394 fois

Au cœur de la nuit, les auditeurs se livrent en toute liberté aux oreilles attentives et bienveillantes d'Olivier Delacroix sur les ondes d'Europe 1.



Le dossier s'annonce compliqué, l'enfant avait cinq ans lorsqu'elle a atterri entre les mains de la secte, aujourd'hui elle est majeure .



Le 3 juin 2020, une voix brisée par l'émotion se confie et raconte son calvaire. Elle déroule durant des minutes, ces années de combat à taper à toutes les portes pour récupérer sa fille retenue par sa mère et sa soeur dans une secte à l'île Maurice. (Podcast Libre Antenne du 3/06/20)



Lire l'intégralité de l'article en cliquant...









Publicité Publicité