Une FanmBrik inaugurée au Runfab lab de la Cinor CINOR Les femmes à l'honneur ! FanmBrik a été inaugurée le 7 septembre dernier au Runfab lab du Nord en présence des partenaires de l'opération Solidarnum, Pôle Emploi et la Fondation Orange. FanmBrik concrétise la mise en place d'une maison digitale dédiée aux femmes dans le cadre d'un programme de formation de 6 mois consacrés à l'apprentissage des techniques de fabrication numérique.

Au cours de cette inauguration, les invités ont pu visiter les lieux et découvrir les objets déjà réalisés sur site par les 10 femmes impliquées au travers de ce dispositif de formation. Il fut ensuite question de "coup de cœur ô féminin" de Brigitte Audy, la secrétaire générale de la Fondation Orange, et du témoignage émouvant d'Yvette Tranquillin, une petite dame de la Bretagne qui avoue vivre "un véritable bonheur".



Joseph Christophi, Président de Solidarnum, s'est fait un plaisir d'accueillir le parterre d'officiels présents dont Guy Martin, Vice-président délégué de Cinor, Yvette Duchemann, déléguée communautaire et Gilbert Annette, Maire de Saint-Denis.

Daniel Membrives, directeur de Solidarnum, n'a pas manqué d'adresser ses remerciements à la Fondation Orange pour la concrétisation du programme Maison Digitale d’Orange, ainsi qu'au Pôle Emploi, aux élus des collectivités, dont la Cinor, et les acteurs de proximité pour leur implication performante.



Pour sa part, Mireille Hélou, Directrice Orange Réunion-Mayotte, a mis en avant le souci d'Orange d'éclairer les métiers de demain, notamment au travers d’actions d’encouragement à la féminisation des métiers dits techniques.



L'opérateur du numérique se donne pour mission de soutenir les actions locales d’accompagnement à l’entrepreneuriat innovant en portant une écoute attentive aux collectivités demandeuses de territoires toujours plus innovants.



M. Nicolas, Directeur territorial Nord et Est de Pôle Emploi, a précisé tous les rouages de ce dispositif de soutien déployé. Il a insisté sur l'importance de relier Pôle Emploi au numérique pour anticiper les métiers de demain. A cet effet, il reconnaissait "l'importance de collaboration avec les tiers lieux et des entreprises comme Orange".



Les invités ont pu ensuite participer à des mini ateliers de démonstrations et découvrir le site du RunFabLab sous toutes ses coutures.



Une plaque commémorative de l'événement a été remise à tous invité.



