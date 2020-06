A la Une . Une Audi TT flashée à plus de 145 km/h sur le Littoral

La Police Nationale a réalisé ces derniers jours sur la route du littoral un contrôle des vitesses au moyen d’un véhicule doté d’un radar cinémomètre associé à un appareil photo. En moins de 3 heures, plus de 400 clichés de véhicules circulant en excès de vitesse ont été enregistrés. Il s’agit du contrôle ayant flashé le plus d’usagers depuis le début d’année, comme l'indique la Police Nationale de La Réunion sur sa page facebook. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 18 Juin 2020 à 10:28 | Lu 2044 fois

Tous les titulaires du certificat d’immatriculation du véhicule photographiés recevront prochainement et de façon automatisée un avis de contravention dont le montant de l’amende sera proportionnel à l’excès enregistré.



La majorité des excès concernait des dépassements minimes de la vitesse autorisée justifiant une amende minorée de 45€ (avec perte d’un point sur le permis de conduire).



Par contre, le propriétaire de l’AUDI TT cabriolet circulant lui à plus de 145 km/h sera redevable d’une amende minorée doublée (90€) avec la perte de 4 points sur le capital de son permis de conduire.



Les vitesses relevées lors des différents contrôles, dont ceux réalisés au moyen d’outils automatisés mobiles, montrent l’actuelle récurrence de tels excès.

Des contrôles sont réalisés quotidiennement, la vitesse excessive apparaissant comme la cause principale générant ou aggravant les accidents de la circulation.





