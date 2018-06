Une Agence Régionale de la Biodiversité à La Réunion

La Région s’engage de manière forte sur les questions liées au développement durable et à la préservation du patrimoine naturel de La Réunion. La Collectivité œuvre aujourd’hui pour la mise en place sur le territoire réunionnais d’une Agence Régionale de la Biodiversité, un outil au service des politiques environnementales et des acteurs locaux pour faire face, de manière plus efficiente, aux enjeux de préservation de la biodiversité locale et de développement économique et social de La Réunion.



Lors de sa rencontre à Paris en mars dernier avec le délégué outre-mer de l’Agence Française pour la Biodiversité, Jean-Jacques Pourteau, le Président de la Région a fait part de sa volonté de créer cette Agence Régionale de la Biodiversité dès début 2019.



C’est dans ce cadre que Didier Robert et Jean-Jacques Pourteau signent aujourd’hui une déclaration d’intention de partenariat relative à la création d’une Agence Régionale pour la Biodiversité à La Réunion. Ce dernier rappelle que "nous partageons les mêmes ambitions sur cet outil consensuel. La biodiversité est un bien commun et l’affaire de tous les Réunionnais. À travers la signature de cette déclaration d’intention, nous nous lançons conjointement dans ce chantier difficile pour parvenir à matérialiser clairement un calendrier de mise en œuvre de cet outil".



Il rajoute également : "Notre objectif est humble, nous souhaitons favoriser le développement de l’île et contribuer au bien-être des Réunionnais". Un positionnement partagé par le Président de Région, qui insiste sur la nécessité d’une action globale et consensuelle : "l’échelon régional est le plus opportun pour dialoguer et avancer avec les États voisins de l’océan Indien sur les questions de la biodiversité. Il y a de toute évidence une cohérence d’échelle à construire à terme une ARB de l’Océan indien qui permettra la reconnaissance d’une façade maritime Sud- ouest Océan Indien, avec une politique commune et des outils adaptés aux problématiques de la préservation de la biodiversité et de la gestion des impacts liés au changement climatique, ces deux sujets étant intimement liés".



Pour rappel, la loi du 8 août 2016 prévoit pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, l’instauration de "l’agence Française pour la Biodiversité (AFB)" avec la possibilité, dans son article 21, de créer conjointement avec les régions, des délégations territoriales sous la dénomination "Agences Régionales de la Biodiversité (ARB)".



Ainsi, les objectifs d’une Agence Régionale de la Biodiversité à La Réunion se déclinent comme suit :



– élaborer une feuille de route (programme de travail et échéancier) intégrant une dimension régionale sur le volet climat et biodiversité,

– mener une concertation territoriale afin de dessiner une cartographie des acteurs de la biodiversité à La Réunion,

– identifier les principaux enjeux et manques pour lesquels une intervention d’une ARB apportera une réelle plus-value, y compris pour la zone océan Indien,

– dresser un état des lieux des outils de conservation et de gestion du patrimoine naturel régional existant avec démonstration de leurs forces et faiblesses,

– évaluer la Stratégie Réunionnaise pour la Biodiversité 2013-2020 et définir des orientations pour la future ARB,

– valider les étapes de sa création et de son implantation.