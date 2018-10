Une ARS Mayotte sera créée en 2020

Une Agence Régionale de Santé autonome verra le jour "à l'horizon 2020", qui donnera plus d'autonomie décisionnaire à Mayotte, qui souffre d'un déficit de dotations au profit de La Réunion. Une autonomie qui n'empêchera pas la collaboration entre les deux départements, la ministre insistant sur "l’élargissement de la mutualisation entre La Réunion et Mayotte" pour une "bonne gouvernance de la santé", et "prendre en compte les coopérations à développer entre ces deux départements".



Xavier Montserrat, ancien directeur de l'antenne locale de l'ARS OI, vient d'être nommé directeur général pour cette période de transition vers une ARS propre à Mayotte. Par ailleurs, le Fonds d’Intervention Régional (FIR) vient d'être doublé, "pour augmenter les moyens consacrés à la prévention". Ainsi, le FIR devrait atteindre 15,6 millions d’euros, conformément au plan Mayotte. La dépense de santé par habitant et par an représentait 900 euros à Mayotte contre 3 000 euros à La Réunion en 2016.