Une 4ème dose de vaccin 2 mois après la 3ème dose de rappel ?

Alors que les laboratoires ne cessaient de vanter une efficacité aussi importante de leurs vaccins contre le variant Omicron, des nouvelles inquiétantes viennent d'être publiées dans les premières études sur la durée d'efficacité de la 3ème dose : selon une étude de l'agence sanitaire britannique, elle ne serait que de 45% au bout de dix semaines. De quoi envisager une 4ème dose dans un délai de deux mois, à moins que les laboratoires ne sortent d'ici là un nouveau vaccin plus efficace contre le nouveau variant. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 26 Décembre 2021 à 12:19





Restait une inconnue : combien de temps dure cette protection ? La réponse vient de nous parvenir en provenance du Royaume-Uni, un pays où le variant Omicron est apparu en avance par rapport au reste de l'Europe. L’agence sanitaire britannique UKSHA (UK Health Security Agency) a publié jeudi soir un rapport sur l’efficacité d’une dose de rappel Pfizer contre les formes symptomatiques du Covid 19, et en particulier du variant Omicron.



Autant dire que les nouvelles ne sont pas rassurantes. Alors que la protection remontait à 70 % avec la troisième injection du vaccin Pfizzer, elle semble diminuer dès le premier mois. Et au bout de dix semaines après le rappel, elle n’est plus que de 45 %.



C’est encore moins avec deux doses AstraZeneca puis une dose de Pfizer, puisque la protection tomberait à 35 %. Avec Moderna, la chute serait moins nette, mais la marge d’erreur est ici plus importante au vu du faible nombre de cas testés.



Avec 40% des adultes et 70% des personnes âgées ayant reçu la 3ème dose de rappel, le gouvernement pouvait jusqu'à maintenant être raisonnablement optimiste. Ces nouveaux chiffres viennent complètement changer la donne. Il faut donc maintenant envisager une 4ème dose de vaccin 2 mois après la 3ème, sans aucune garantie quant à la durée de protection.



Les laboratoires avaient annoncé il y a quelques semaines être en capacité de sortir un nouveau vaccin spécifique contre le variant Omicron. Il va falloir qu'ils fassent vite...

