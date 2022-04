Une 2ème édition de l’aquathlon dédié aux jeunes couronnée de succès !

Organisée par l’association sportive de Bois-de-Nèfles Saint-Paul, la 2ème édition de l’aquathlon dédié aux jeunes “Kids Aquathlon” s’est déroulé le 2 avril dernier sur le site de la piscine municipale de Bois-de-Nèfles. Cette rencontre sportive, réalisée sous l’égide de la fédération française et la Ligue Réunionnaise de Triathlon, combine natation et course à pied. Le 2 avril, elle a réuni 60 participants âgés entre 6 et 17 ans. 24 filles et 36 garçons avec 17 participants pour la catégorie Pupille. L’année précédente, ils étaient au total 41 jeunes et adolescents à concourir. Parrainée par la championne triathlète Julie IEMMOLO, cette deuxième édition du “kids aquathlon” a été une véritable réussite à Saint-Paul, terre de champions et labellisée Ville Active et sportive.



Retrouvez les résultats et toutes les informations sur la page Facebook de Bois-de-Nèfles Saint-Paul Sports.