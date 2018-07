Un weekend de fêtes haut en couleurs à Saint-Paul !

Les fêtes de Saint-Paul ont débuté jeudi dernier avec l’opportunité pour le public de réaliser de bonnes affaires au centre-ville et de faire la fête au parc Expobat.



Ces festivités, connues de tous, affichent en exclusivité cette année une nouveauté « sportive » puisque le public est invité à suivre les matchs du quart, de la demi-finale et de la finale de la Coupe du Monde de Football au parc Expobat pendant les fêtes de Saint-Paul. Cette année, riche en émotions, fait de cette compétition un événement incontournable où les couleurs et l’hymne des Bleus s’emparent autant du centre-ville que du parc Expobat.



Ainsi, après la diffusion du ¼ de finale, la demi-finale France – Belgique sera retransmise sur écran géant dés 22h, demain mardi 10 juillet.



Pour encore plus de festivités, le 12 juillet l’École Eugène Dayot accueillera le bal du 3ème âge et pour continuer à vibrer, Saint-Paul s’illuminera le 14 juillet avec le feu d’artifice (20h place du débarcadère). Ce moment féérique se clôturera par un bal populaire de 21h à 23h sur la place du débarcadère.



* Informations Fêtes de Saint-Paul : les horaires au centre ville : de 8h à 18h – Parc Expobat : ouverture des portes 18h sauf les mercredis, samedis, dimanches où elles s’ouvriront à 14h. Entrée du parc : 3 euros sauf le 14 juillet où la soirée sera gratuite.