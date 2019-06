A la Une .. Un weekend d'hiver austral plutôt ensoleillé commence

2019 JUIN 29 05h20 REUNION



Bonjour toutes et tous!



Image Météosat de 05heures. Pas de nuages actifs à proximité des Iles Soeurs. ABANKS



REMARQUES GENERALES:

1: le vent charrie finalement assez peu de paquets pluvieux vers l'île et maintient en journée un ciel souvent ensoleillé.

Dimanche s'annonce une assez belle journée d'hiver austral.



2: -les précipitations de la nuit sont restées faibles comme prévu du côté du volcan, de Bras-Panon ou encore de Salazie.

Avec un ciel plus dégagé que ces derniers jours les températures nocturnes sont un peu plus fraîches mais sans plus. Météo France rapporte 7° au Maïdo et au volcan à 5 heures.



Ce matin quelques paquets nuageux s'attardent sur les régions Est et Nord. Une averse reste encore possible notamment sur les versants du volcan ou vers la Plaine des Palmistes.

Assez rapidement les éclaircies dominent par la suite comme sur l'Ouest et le Sud-Ouest où elles sont fidèles et belles dès le début de le matinée.

Le ciel peut rester plus variable et parfois un peu humide sur les versants du volcan et entre Saint Philippe et Sainte Rose.



Cet après-midi la couverture nuageuse est modérée dans les hauts et se concentre davantage sur les pentes de l'Ouest et du Nord-Ouest. On observe éventuellement de modestes averses isolées sur les hauteurs du Nord-Ouest ou vers Colimaçons.

Des entrées maritimes peu actives peuvent temporairement chatouiller les versants Est du volcan et le littoral entre Saint Philippe et Sainte Rose avec une ondée toujours possible.

Ailleurs sur le littoral l'impression de beau temps prévaut surtout là où le vent souffle. En fin d'après midi les nuages des hauts s'étirent localement vers la côte sur le Sud-Ouest et le Nord-Ouest.



3: l'alizé reste soutenu . Il n'épargne que les plages de l'Ouest et le Nord-Ouest qui sont abrités par le relief.

Sinon il est ressenti sur le reste de l'île mais les plus fortes rafales concernent les côtes Sud et Nord avec des vitesses de 60/70km/h probables.

En fin de matinée ou début d'après midi le vent se renforce au large des plages de la Saline et de l'Hermitage.

A priori il ne devrait pas concerner réellement les plages ou alors de façon atténuée.

La haute mer est houleuse .

Température du lagon autour de 24.5°.



4: la nuit prochaine quelques averses passagères peuvent toucher le littoral Est et la région du volcan. Le ciel est souvent dégagé ailleurs et la sensation de fraîcheur s'installe rapidement en soirée dans les hauts.



5: TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:



SAINT DENIS: Maximum de 26° Celsius



LE PORT : Maximum de 27/28° Celsius



SAINT GILLES: Maximum de 28° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 26° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 26° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 24° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 24/25° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 26° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 26° Celsius



VOLCAN: Maximum de 14° Celsius



MAIDO: Maximum de 14/15° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 17/18° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 19° Celsius



CILAOS: Maximum de 21° Celsius



SALAZIE: Maximum de 20° Celsius



Sur ce je vous souhaite une excellente journée!



PATRICK HOAREAU Lu 588 fois





