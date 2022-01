Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Un week-end, trois noces !

De l’amour, de l’or et du diamant ! C’était un week-end chargé d’émotion dans la commune de Saint-Paul. Les époux LARIVE, BOYER et TARACONAT ont fait briller d’or et de diamant le début du mois de janvier 2022.

Un samedi en or à Bois-de-Nèfles. Le samedi 8 janvier 2022, le couple LARIVE a célébré leurs noces d’or. Habitants de Bois-de-Nèfles à Saint-Paul, ce sont les élus, Yann CRIGHTON et Marie-Annick FLORIANT, qui ont honoré les 50 années de mariage de Jean-Yves LARIVE, âgé de 72 ans et de Marie-Josette LARIVE âgée de 71 ans. Leur histoire d’amour débute lors de leur toute première rencontre à Saint-Paul, au retour de l’armée de Jean-Yves LARIVE. C’est tout naturellement que le couple se marie par la suite le 07 janvier 1972, à la Mairie de Bois-de-Nèfles et fonde une famille composée de 3 enfants et de 4 petits-enfants.

Un dimanche en or et en diamant à Saint-Gilles-les-Hauts et au Guillaume. Le dimanche 9 janvier 2022, ce sont les couples BOYER et TARACONAT, qui ont célébré l’amour avec un grand A, avec des noces d’or pour les époux BOYER et des noces de diamant pour les époux TARACONAT.

C’est à Saint-Gilles-les-Hauts que Louis Benoît BOYER, âgé de 72 ans et Anne-Bernadette BOYER, âgée de 76 ans, ont célébré ses 50 ans de mariage, en présence de l’élu Jean-Noël JEAN-BAPTISTE. L’histoire de l’union de la famille BOYER a débuté à la Rivière des Pluies et elle le doit au cousin du papa de Louis Benoît BOYER. C’est alors que le 04 janvier 1972, à la Mairie et l’église de La Rivière des Pluies, que les BOYER se marièrent et eurent 3 enfants, 7 petits-enfants et un 1 arrière-petit-enfant.

Pour les époux TARACONAT, ce sont Dieudonné TARACONAT, âgé de 87 ans et Marie-Arlette TARACONAT, âgée de 81 ans, qui ont eu le plaisir de faire briller leur union, à l’occasion de leurs noces de diamant, dans le bassin de vie du Guillaume, avec l’élu Pascaline CHÉREAU-NÉMAZINE. Pour eux, tout avait commencé sur le lieu de travail de Dieudonné TARACONAT, qui travaillait à l’époque, pour les parents de Marie-Arlette TARACONAT, après cette rencontre évidente, ils se sont mariés le 09 janvier 1962, à la mairie annexe du Guillaume. S’ensuit alors, une grande famille composée de 11 enfants, 32 petits-enfants, ainsi que 3 arrières-petits-enfants.

La Ville de Saint-Paul souhaite à ces couples, beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année qui commence !







