Un week-end marqué par des violences à Mayotte

Les Nouvelles de Mayotte font le point ce lundi sur un week-end très mouvementé sur le 101e département français. Des violences ont éclaté dans les quartiers de Passamainty, Djouani et Boabab Cavani. Des affrontements entre bandes rivales se sont succédés depuis vendredi après-midi.



C'est d'abord le collège de Passamainty qui a été caillassé par des jeunes de Doujani. L'établissement scolaire a été évacué. Puis un groupe du secteur ciblé a lancé à son tour l'assaut pour défendre son territoire. Mais les premiers assaillants avaient pris de la hauteur sur une crête et ont provoqué d'importants dégâts aux habitations. Certaines ont aussi été incendiées. Les forces de l'ordre et les soldats du feu sont intervenus. L'hélicoptère de la gendarmerie a été déployé. Le bilan en fin de journée de vendredi fait état d'une dizaine de blessés dont un enfant de 8 ans, une personne est dans un état très préoccupant, selon Les Nouvelles de Mayotte.



De nouvelles violences ont éclaté samedi dans le même secteur. Le maire de Mamoudzou a porté plainte. Le Préfet de Mayotte condamne lui fermement ces actes et demande à ce que les responsables soient appréhendés et jugés.