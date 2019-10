Un week end festif à Saint-Paul : Festikal, Çam’dit, Parfums et Couleurs à Petite France !

Des produits du terroir dans les Hauts



Plongez au coeur de la Petite-France !



Envie de retrouver un peu de fraîcheur? On vous invite à venir passer la journée, bien au frais, dans les hauts de Saint-Paul aux portes du Maïdo, plus exactement à Petite-France le dimanche 13 octobre à l’occasion de la manifestation Parfums & Couleurs.

De 6h à 18h, sur le plateau sportif de Petite-France (en face de la salle polyvalente), venez découvrir de nouvelles saveurs au marché artisanal et produits du terroir.

Pour les amoureux de l’Histoire, venez découvrir le patrimoine naturel et culturel de ce quartier avec, au programme, des balades sur les sentiers historiques.

En marge de cette journée : expositions, contes, histoires et métiers lontan, ateliers photos nature, jeux et musiques traditionnelles rythmeront cette journée festive. Bref, de quoi passer un excellent dimanche dans la fraîcheur des hauts !