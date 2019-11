<<< RETOUR Mairie du Tampon

Un week-end animé au Tampon

- Samedi 09 novembre : Distribution de plantes - SIDR des 400 ou Mairie Annexe de la Plaines des Cafres

Comme chaque année, la Commune organise une distribution de la plantes aux habitants du Tampon. Pour cela, chaque personne doit préalablement s'inscrire dans la mairie ou le centre municipal de son quartier avec un justificatif d'adresse, une pièce d'identité et le livret de famille.

- Du samedi 09 novembre au lundi 11 novembre : Salon Elegancia, mode, coiffure, esthétique, mariage - Grands Kiosques de la Plaine des Cafres



La Commune organise la 6e édition du salon de la mode, coiffure, esthétique, mariage sous l'appellation Salon Elegancia, aux grands kiosques de la Plaine des Cafres.



Les temps forts: Défilés de mode de créatrices et créateurs de renom de la Réunion (Chris RAY, DORIS, SABE, Edissay Shirley création...)



Anthony GALIFOT( Maître international du rasoir) fait son Show coiffure et barbe

Les Miss de l'OCEAN INDIEN et Miss FRANCE 2015, Camille Cerf seront présentes

Concours de coiffure , de barbier, et maquillage

Présence de l'académie des métiers de la mode de la coiffure et de l'esthétique

Présence des URMA du Sud, de l'Ouest, du Nord

Présence de centres de formations des métiers de la mise en beauté

Clôture le 11 Novembre par un show coiffure avec Félix Manent (Espace Coiffure ) et plus de 60 mannequins



Infos pratiques : Entrée de 10h à 18h

Tarif unique de 2€

- Samedi 09 novembre : Commémoration -



Mairie annexe de Plaine des Cafres - 10h Dans le cadre de la commémoration de la mort du Général de Gaulle

- Dimanche 10 novembre : Croix du Sud - à partir de 7h30: Triathlon-Duathlon

La Ville du Tampon accueillera la quatrième édition du Triathlon-Duathlon La Croix du Sud dimanche prochain.



- Triathlon S : 750m de natation / 21.5km de vélo / 5km de course à pied (ouvert aux cadets et plus âgés) ;



- Duathlon S : 2,5km de course à pied / 20km de vélo / 5km de course à pied (ouvert aux cadets et plus).



Toumy Degham, sera bien là afin de défendre son titre. Face à lui cette année, Thomas Navarro, qui a terminé la saison dernière, 12ème des championnats d'Europe Longue Distance et de l'Ironmam 70.3 de Nice. Un autre grand nom du triathlon français devrait être présent, il s'agit de Fréderic Belaubre, l'un des triathlète français les plus titrés avec 2 participations au JO (5ème en 2004 et 10ème en 2008) .



Chez les féminines, du beau monde également dans les "starting block", Justine Guerard et Charlotte Morel, plusieurs titres de Championne de France pour la première et de nombreuses places d'honneurs sur le circuit international pour la seconde. Comme l'année dernière, le départ sera donc fixé à 7h30 au niveau du lagon de Saint-Pierre et l'arrivée au complexe sportif William Hoarau de Trois-Mares, soit un dénivelé total de 600m, en passant par Pierrefonds et la montée de Dassy.

- Lundi 11 novembre - Commémoration



