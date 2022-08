A la Une . Un vraquier qui a quitté La Réunion pour rejoindre Maurice est à la dérive

Un géant des mers battant pavillon du Panama a perdu ses moteurs dans son trajet entre La Réunion et l'île Maurice. Par SF - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 19:39

Un navire de vrac faisant la liaison entre le Port Est Réunion et l’île Maurice rencontre une avarie moteur, selon L’Express de Maurice.



Les mécaniciens du navire qui transporte du ciment s’attèlent à réparer cette panne. Si dans les prochaines heures cette opération venait à échouer, l’immense navire de 190 mètres de long devra être remorqué pour éviter le pire, comme l’île Maurice l’a tristement connu en août 2020 avec le naufrage du Wakashio.



Actuellement, le vraquier dérive et est situé à 24 miles des côtes mauriciennes.



Le Dubaï Crown avait quitté La Réunion ce mercredi 3 août. Le 18 juillet, le navire avait quitté le port de Salalah, ville située dans le sud d'Oman, pays de la péninsule d'Arabie, pour y livrer sa marchandise dans les îles de l’océan Indien.