Un vrai/faux ostéopathe pervers sévit-il dans le sud de l'île ?

Deux lectrices de Zinfos ont connu une aventure qu'elles ont tenu à partager avec nos autres lectrices afin de les mettre en garde contre les agissements d'un homme qui se prétend ostéopathe et qui utilise le même stratagème pour aborder les femmes. Vrai ostéopathe au coeur en or ou vrai pervers? Le doute est permis, d'autant que l'une d'elles fait état d'attouchements suspects. Par Pierrot Dupuy - Publié le Samedi 14 Novembre 2020 à 07:29 | Lu 829 fois

La première que nous allons appeler Mireille, faisait ses courses il y a une quinzaine de jours au Leclerc du Portail. Après s'être garée sur le parking, en sortant de sa voiture, elle aperçoit un motard qui déplace sa moto et qui laisse malencontreusement tomber son gant. Elle l'interpelle pour le lui signaler.



Le motard, un métropolitain âgé d'une soixantaine d'années, la remercie et en retour, lui affirme être un ostéopathe à la retraite qui, grâce à son oeil de professionnel, a remarqué qu'elle avait un problème au genou.



En échange du fait qu'il n'aura pas à racheter une paire de gants, il lui propose un massage, histoire de la soulager.



Le hasard veut qu'effectivement, la jeune femme a subi quelques temps plus tôt une entorse au genou lors d'une randonnée et que ce dernier est effectivement douloureux.



L'homme lui palpe le genou utilisant des termes techniques qui laissent à penser qu'il est vraiment un professionnel, et lui suggère de se rendre dans une pharmacie pour acheter les bandages et autres ingrédients afin qu'il lui fasse un soin. Gratuitement, prend-il soin de préciser, en remerciement de la non-perte de son gant.



Il n'omet pas de lui demander la plus grande discrétion car dit-il, il est à la retraite et qu'il n'a normalement plus le droit d'exercer. "Mais comme vous avez été gentille..."



Un peu dubitative, la jeune femme se rend à la pharmacie, revient avec tout le nécessaire et l'homme lui pratique son soin à même le parking.



L'histoire aurait pu en rester là mais l'homme insiste pour venir chez elle pratiquer d'autres soins. Comme la "séance" s'était bien passée et lui avait effectivement fait du bien, elle accepte et le vrai/faux ostéopathe effectue à deux reprises une dizaine de kilomètres pour se rendre jusqu'à son domicile dans les jours qui ont suivi. Toujours gratuitement.



Sauf qu'à un moment, sous prétexte d'un problème qu'il pressentait au niveau de son plexus, il en profite pour poser ses mains à proximité de ses seins. Une autre fois, son massage du genou s'est prolongé jusqu'à son aine, à proximité immédiate de son sexe. Elle a retiré la main vivement et lui a demandé de ne plus revenir.



Notant la présence de la maman de la jeune femme à proximité, l'homme n'a pas insisté et elle n'a plus eu de nouvelles.



Jusque là, on pouvait légitimement penser qu'on avait affaire à quelqu'un d'un peu trop gentil ou au pire à un homme qui avait trouvé une technique originale pour draguer une jeune femme qu'il avait trouvé à son goût.



Le même scénario du gant qui tombe par terre



Mais voilà que nous sommes contactés cet après-midi par une autre jeune femme à qui il est arrivé la même aventure, mais dans la rue marchande de Saint-Louis cette fois.



Même scénario avec le gant qui tombe, la jeune femme qui le signale et la même histoire de l'ostéopathe à la retraite qui détecte un problème au genou et qui propose gratuitement de le soigner en remerciement de son gant retrouvé.



Sauf que cette fois, la jeune femme n'a absolument rien au genou. Elle décline la proposition et continue ses courses.



Quelle n'est pas sa surprise, alors qu'elle est à l'intérieur d'une bijouterie, dans une rue parallèle, de voir notre "ostéopathe" entrer dans la boutique, faire mine de regarder les bijoux, faire l'étonné de la retrouver et lui glisser son numéro de téléphone en lui réitérant sa proposition de massages gratuits à son domicile.



Trouvant son insistance suspecte et convaincue qu'elle avait été suivie, elle refuse et contacte la rédaction de Zinfos pour nous demander si nous avions eu vent d'autres cas du même genre. Ce que nous lui avons confirmé.



Reste une interrogation : soit nous avons affaire à un gros dragueur, peut-être effectivement ancien ostéopathe, qui a trouvé là un moyen de draguer les jolies jeunes femmes dans les centres commerciaux et les rues marchandes de l'ile. Ce qui en soi n'a rien de répréhensible. Soit nous avons affaire à un gros pervers et dans cette hypothèse, nul ne sait jusqu'où il aurait pu aller si la maman de la jeune femme n'avait pas été présente lors des "soins".



Dans le doute mesdames, faites dorénavant attention si vous voyez un motard laisser tomber son gant devant vous...



