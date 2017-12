Un "vos chères têtes blondes" qui a du mal à passer...

Dans une pub sur les réseaux sociaux, l'hôtel Lux de Saint-Gilles vante les qualités de son service d'accompagnement d'enfants.



"Sous la supervision d'une équipe ultracompétente, les enfants partent à la découverte de l'incroyable richesse de la nature et de la culture réunionnaise". Jusque là rien à redire.



Là où ça se corse, c'est quand les responsables de l'hôtel se croient obligés d'ajouter : "Vos chères têtes blondes peuvent également pratiquer des sports très énergiques et des activités de plein air"...



Cette dernière phrase a entrainé plusieurs réactions indignées sur les réseaux sociaux. Quoi? Qu'est ce à dire? Le Lux voudrait faire croire que tous les enfants réunionnais ont des cheveux blonds?



La réaction est sans doute exagérée. "Tête blonde" est une expression française pour désigner d'une façon générique les enfants. Mais force est de reconnaitre qu'elle ne correspond plus, depuis longtemps, à la réalité de la jeunesse de la France d'aujourd'hui. Et encore moins à celle de la Réunion...



Une maladresse dont aurait pu se passer la direction de l'hôtel...