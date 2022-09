La grande Une Un vol de vélo tourne à la bagarre entre bandes de jeunes à Saint-André

​Une bagarre entre bandes a eu lieu ce dimanche en fin d’après-midi à Saint-André. Un jeune a été blessé à l'arrière du crâne. Par LG - IS - Publié le Dimanche 4 Septembre 2022 à 18:44

Une confrontation a eu lieu ce dimanche peu avant 17h en périphérie du quartier Fayard à Saint-André. La bagarre aurait débuté en raison d’une tentative de vol d'un vélo neuf.

Une bande de jeunes circulait à vélo lorsque le groupe se décide à marquer une pause. Ils déposent alors leurs vélos contre un mur mais c’est à ce moment précis qu’une autre bande arrive. Dans ce groupe, également composé d’adolescents, l’un d’entre eux jette son dévolu sur un vélo neuf posé contre le mur.



Il s’en empare mais le propriétaire du vélo s’interpose, aidé par son groupe constitué de trois ou quatre membres également.



Le vol tourne à la bagarre générale pendant de longues minutes. Selon nos informations, dans le groupe qui souhaitait subtiliser le vélo neuf, un adolescent s’est saisi d’un couteau et a tenté d'atteindre le propriétaire du vélo. Ce dernier parvient à esquiver le coup une première fois mais est finalement blessé à l’arrière du crâne. Il présente une plaie d'une dizaine de centimètres, entre la tête et le cou.



Le jeune a été pris en charge puis transporté par les pompiers vers l’hôpital.



Les protagonistes de cette rixe sont très jeunes, entre dix et seize ans environ. Les forces de police sont mobilisées pour apaiser les tensions et les menaces de représailles.