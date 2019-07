La grande Une Un vol d’Air Austral décolle en oubliant deux enfants à l’aéroport Les deux enfants devaient voyager vers Paris depuis Mayotte dimanche matin. Mais l’avion d’Air Austral est parti sans eux. Les deux mineurs non-accompagnés ont été oubliés à l’aéroport de Dzaoudzi.





Sauf que Lyssia, 8 ans, et un autre petit garçon de 5 ans, ont été oubliés par le personnel au sol dans la salle d’embarquement, comme le révèlent nos confrères de Mayotte La Première.



Lorsque les parents sont venus récupérer leurs marmailles, la compagnie aurait d’abord feint un problème avec la police aux frontières, avant d’avouer les avoir oubliés. Si les enfants ont pu finalement partir le lendemain, cette nouvelle mésaventure chez Air Austral vient s’ajouter à

Les deux marmailles devaient voyager en tant que "UM" (Uncacompanied minor), ou mineurs non accompagnés. Leurs parents les ont emmenés à l’aéroport de Dzaoudzi dimanche matin, pour un vol en direction de Paris. Une fois l’avion parti, ils sont rentrés chez eux, pensant tout naturellement qu’une fois les formalités effectuées, leurs enfants avaient embarqué dans l’avion d’Air Austral.Sauf que Lyssia, 8 ans, et un autre petit garçon de 5 ans, ont été oubliés par le personnel au sol dans la salle d’embarquement, comme le révèlent nos confrères de Mayotte La Première.Lorsque les parents sont venus récupérer leurs marmailles, la compagnie aurait d’abord feint un problème avec la police aux frontières, avant d’avouer les avoir oubliés. Si les enfants ont pu finalement partir le lendemain, cette nouvelle mésaventure chez Air Austral vient s’ajouter à une liste grandissante de problèmes relevés au sein de la compagnie Charlotte Molina Lu 3069 fois