Un vol Réunion-Madagascar d'Air Austral contraint de faire demi-tour

Suite à une difficulté à rentrer ses trains d'atterrissage encore sortis juste après le décollage, le vol UU 611 Réunion-Tana de ce jour, opéré au moyen du Boeing 737-800 d'Air Austral, a été contraint d'effectuer un demi-tour, indique la compagnie aérienne dans un communiqué.



Conformément à la procédure en vigueur l'appareil avant son atterrissage a effectué plusieurs rotations afin de consommer du carburant et de respecter ainsi les poids requis et conformes pour son atterrissage.



L'appareil s'est posé à La Réunion sans difficulté à 17h05. Il a été immédiatement pris en charge par les équipes de maintenance qui effectuent les contrôles et réparations nécessaires.



Air Austral se charge actuellement de rechercher les meilleures solutions de réacheminement pour le transport de ses passagers de et vers Tana et ce dès aujourd'hui.



La compagnie présente ses excuses pour les désagréments causés et rappelle que la sécurité reste sa priorité numéro 1.