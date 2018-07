Un vol Corsair reporté en raison de "contraintes opérationnelles"

L'avion n'a pas pu décoller à l'heure prévue. Les passagers d'un vol Corsair à destination de La Réunion ont vu leur vol, prévu hier soir, reporté.



"Suite à des contraintes opérationnelles, le vol CRL910/ 911 ORY/RUN/ORY du 02 JUL18 est reporté aux 3 et 4 juillet", indique la compagnie aérienne. Le vol de ce mardi 3 juillet décollera à 17h et celui de demain à 8h10.



"Au départ de Paris, les clients ont été pris en charge par les équipes de la compagnie. Au départ de La Réunion, pour des raisons d'infrastructures aéroportuaires saturées en cette période de grands départs, l'enregistrement des clients et des bagages est maintenu ce jour 3 juillet, entre 18h30 et 21h30", précise Corsair.