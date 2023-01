La grande Une Un vol Corsair met trois jours pour faire Paris - Mayotte

"Un calvaire", commentent ceux qui ont pu prendre attache avec les passagers qui ont quitté Paris, jeudi 12 janvier dernier, et ont pu enfin atteindre l'aéroport Marcel Henry à Pamandzi ce dimanche. En cause, de fortes pluies qui ont empêché l'atterrissage. Mais pas que... Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 16 Janvier 2023 à 09:52

Ce jeudi 12 janvier, un appareil de la compagnie Corsair décollait de Paris en direction de Mayotte via La Réunion. Mais à l'arrivée à l'aéroport de Pamandzi, de fortes pluies qui avaient inondé la piste ont contrarié les manœuvres d'atterrissage sur la piste trop courte pour un A330. L'avion qui a attendu un moment propice pour se poser pendant une demi-heure a finalement fait demi-tour pour atteindre La Réunion.



Comme le précisent nos confrères des Nouvelles de Mayotte, un non évènement pour les 302 passagers qui ont l'habitude de ce genre de mésaventure et savent qu'ils vont passer quelques heures à La Réunion avant de repartir pour atteindre leur destination finale. Un nouveau départ de Gillot était donc prévu le samedi à 14h30. Mais à 16 heures, toujours rien...

Double panne, double peine



En cause, une panne de tapis à l'enregistrement des bagages ainsi que celle d'une passerelle d'embarquement. De ce fait, la compagnie a sollicité une arrivée retardée de 15 minutes auprès des services de l'aéroport de Mayotte. Une demande de dérogation qui a été refusée pour cause de tour de contrôle fermée, précise la compagnie Corsair.



Les 302 passagers n'ont pas eu d'autre choix que de débarquer et d'être pris en charge pour une deuxième nuit. Mais problème : seule une partie d'entre eux ont pu être logés dans des hôtels, faute de place dans ces derniers. Les autres, à priori une trentaine, ont été hébergés à Roland Garros sur des lits picots.



Une dépouille à bord du premier vol



Dimanche 15 janvier, Corsair a affrété un B787 auprès d'Air Austral pour acheminer une partie des passagers. Les autres ont été transportés par le vol Corsair en provenance de la métropole et faisant escale à La Réunion. Alors que le départ était prévu à 14h30, le vol est finalement parti avec 1h45 de retard.



En cause cette fois-ci, une saturation des capacités d'enregistrement du sous-traitant ainsi qu'une complexité de gestion des flux passagers. Du fait de ce retard, l'aéroport de Mayotte a expressément demandé à Corsair de retarder d’1h10 le vol Air Austral afin de ne pas avoir à traiter les deux gros porteurs simultanément. "L'ensemble des opérations pour le départ du vol Air Austral a été réalisé à l'heure prévue, soit un avion prêt à partir qui a dû attendre l'autorisation pour décoller 1h10 plus tard", nous a confirmé Corsair.



Dernier point, et pas des moindres, la dépouille d'un défunt se trouvait à bord du premier vol et a également mis trois jours pour rejoindre l'île aux parfums.