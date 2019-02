Un village numérique inauguré à la Saline

Le village numérique s’ouvrira à 9 heures ce samedi 2 mars 2019 à 9 heures et se terminera à 13 heures. La manifestation se déroulera sur deux espaces.



Sur le parvis de la mairie annexe de la Saline d’abord. Les participants pourront se mesurer en équipe sur des jeux vidéos rétro gaming. Des classiques du genre comme Mario Bros, Dragon Ball Z et Arkanoïd entre autres.



Direction ensuite l’Espace numérique (bâtiment de l’ancien Codras) où se tiendront des ateliers (codage, serious game, wikipédia, quiz numérique) avec les animateurs du Village numérique du Territoire de la Côte Ouest (TCO) et d’autres partenaires présents.



Le public pourra aussi s’essayer au mur d’expression. Autres ateliers prévus : ceux liés à la sensibilisation aux addictions, au harcèlement (via la découverte de sérious games thématiques grâce aux animateurs de l’espace numérique de la Saline) et à l’utilisation de l’impression en 3D .



Des jeunes Saint-Paulois découvriront également les démarches dématérialisées. L’inauguration du village numérique se tiendra avant l’annonce des scores et le débriefing du quiz.