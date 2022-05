L’association Vibrations roots, avec le soutien de la Ville de Saint-Paul, organise le samedi 11 juin au Plateau Noir au Bernica un vide grenier. À partir de 5h et ce, jusqu’à 16h, vendez ce dont vous vous ne vous servez plus ou venez chiner et passer un bon moment ! Pour vous inscrire, contactez l’association Vibrations roots au 0693 04 88 92 ou par mail à vibration-roots@hotmail.fr



Alon bat’ un karé !