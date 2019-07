Un vétérinaire dans la tourmente pour des safaris de chasse en Afrique

Après l' affaire des gérants du Super U d’Arbresle dans le Rhône, un vétérinaire de l'Eure se trouve dans la tourmente.L'homme fait l'objet d'insultes depuis qu'un internaute a révélé que le praticien avait chassé des animaux sauvages en Afrique en 2008, photos à l'appui, relate France Bleue Normandie Son nom, sa photo, l'adresse de son cabinet avec le numéro de téléphone ont été dévoilés. Depuis, son standard est pris d'assaut. "Ça n'arrête pas, je sers de punching-ball", raconte sa secrétaire.Le quotidien Paris Normandie a par ailleurs publié un article à ce sujet ce jeudi, suscitant l'indignation et la colère de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.Le vétérinaire, qui essuie depuis une multitude d'insultes, s'est expliqué auprès du conseil de l'ordre des vétérinaires de Normandie."Il m'a expliqué que c'était des choses légales, organisées par un spécialiste de safaris, au Cameroun, en 2008" détaille le président du conseil de l'ordre. Ce dernier appelle à la modération et dénonce "une justice expéditive et rapide sur internet".