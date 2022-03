A la Une . Un verre d’alcool quotidien endommage considérablement le cerveau

Une étude vient de démontrer que la consommation d’un verre d’alcool par jour provoque des dégâts considérables sur le cerveau. Celui-ci voit notamment sa taille se réduire. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 21 Mars 2022 à 09:41

C’est le 4 mars dernier, dans la revue scientifique Nature Communications, que les résultats d’une étude sur les conséquences de l’alcool sur le cerveau ont été dévoilés. Les chercheurs de l’université de Pennsylvanie ont observé les cerveaux de 36.678 personnes d’âge moyen à l’aide d’imagerie multimodale.



Ils ont ensuite établi un barème où un verre, selon la taille, correspond à 1 ou 2 unités. Ils en ont déduit que consommer 1 unité d’alcool quotidiennement fait vieillir le cerveau de 6 mois. Deux unités accélèrent ce vieillissement à deux ans. Le vieillissement passe à 10 ans en quelques mois lorsque la consommation passe à 4 unités par jour.



Cette étude contredit les affirmations du National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism qui affirme qu’un verre par jour n’a pas de conséquence sur la santé. Ces derniers recommandent tout de même aux femmes de ne consommer plus d’un verre par jour et deux pour les hommes.



