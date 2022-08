Météo Un vent marqué et quelques gouttes à l'Est

Le littoral Nord et Sud conserve de belles éclaircies alors que les hauteurs de l'île s'installent dans une couverture nuageuse. Par NP - Publié le Mercredi 24 Août 2022 à 06:10

Le bulletin du jour de Météo France :



Le scénario reste à peu prés identique à celui de la veille, avec cependant un renforcement du vent le long des côtes sud-ouest.



Le matin on retrouve quelques paquets nuageux sur les régions de l'Est, approximativement de Sainte-Marie à Saint-Philippe en passant par la Plaines des Palmistes, mais les averses se limitent à quelques gouttes éphémères.



Plus à l'ouest, dans les Cirques, vers la Plaine des Cafres et le sommet du volcan le soleil se montre généreux.



Au fil de la matinée les nuages de pente commencent à se montrer sur l'Ouest.



Dans l'après-midi, des débordements nuageux se produisent entre Saint Leu et la Grande Chaloupe apportant un peu d'ombre sur les plages. Dans les Cirques les éclaircies s'amenuisent.



Sur Saint Pierre et Saint Denis il fait beau au prix d'un alizé plutôt en bonne forme.

Vers le Tampon et la Plaines des Cafres, les éclaircies devraient résister.



Sur le littoral Est, éclaircies et nuages se partagent le ciel mais les pentes restent globalement sous les nuages.



Cote précipitation tout comme la veille seules quelques gouttes sont à craindre principalement sur les pentes du Volcan mais quoi qu il en soit rien de bien méchant.



Le vent est assez fort avec des rafales un peu supérieures à 70 km/h de Saint Joseph à la Pointe au Sel, l’après-midi ce vent remonte sur les plages de l'ouest en perdant en intensité (50 km/h). 60 à 70 km/h prévus en rafales de Sainte-Marie au barachois.



La mer reste forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table, avec une houle de Sud-Ouest voisine de 2 mètres 50.