Météo Un vent de Sud-Est assez fort persiste ce dimanche

Une journée dominicale ventée sur le département et un peu plus humide dans l'Est. C'est ce que prévoient les météorologistes de Météo France Océan Indien pour ce 5 juin. Par LG - Publié le Dimanche 5 Juin 2022 à 07:49

Le vent de Sud-Est assez fort et la houle australe demeurent les éléments dominants de cette journée.



En effet, les rafales sont proches de 70 km/h sur les côtes exposées du Sud-Ouest et du Nord-Est, à savoir les régions de Saint Pierre et de Sainte Marie. Les sommets sont également concernés par ce vent. Les brises prédominent cependant sur les plages de Saint Gilles ainsi qu'en baies de la Possession et de Saint Paul.



La prudence en bord de mer dans l'Ouest et le Sud reste de mise



La mer est agitée, forte du côté du sud sauvage et du Sud-Ouest, avec la houle de Sud-Ouest qui se maintient entre 2 mètres 50 et 3 mètres. La prudence en bord de mer dans l'Ouest et le Sud reste de mise.



Côté ciel, le temps devient moins ensoleillé. En matinée, les nuages et les petites averses de la nuit précédente ont tendance à traîner le long de la côte au vent et dans l'intérieur. Les éclaircies font leur retour au fil des heures sur le littoral de Saint André.



Le sommet du volcan a bien du mal à se dégager, les rafales de vent pouvant donner quelques fenêtres de ciel bleu.

Dans les cirques et vers l'Ouest, le soleil matinal laisse place à un ciel mitigé, entre éclaircies et nuages, voire quelques ondées dans les hauts.



A noter une petite dégradation pluvieuse arrivant sur l'Est de l'île dans le courant de l'après-midi, apportant des averses localement modérées sur la Plaine des palmistes et la région du Volcan.