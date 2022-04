Un vendredi très nuageux

Il souffle assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h de Saint-Joseph à la Pointe-au-Sel en passant par Saint-Pierre. De Sainte-Rose à Saint-Denis, les rafales soufflent également avec des valeurs voisines de 50 à 60 km/h. Le vent est moins présent dans les Hauts. L'alizé humide du matin devient plus sec l'après-midi.



Côté ciel, il est couvert à très nuageux sur les régions de l'Est et du Sud-Est. La région de Saint-Pierre conserve de belles éclaircies alors que des averses s'invitent dans la région du Volcan où elles laissent peu de place aux éclaircies. Plus à l'Ouest, les nuages s'emparent des pentes et au fil des heures, l'intérieur de l'île devient de plus en plus nuageux. De faibles averses sont attendues sur la région de la Plaine-des-Palmistes et de la Plaine-des-Cafres, du Volcan ainsi que sur les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest. Sur le littoral, de belles éclaircies résistent sur les zones ventilées.



Sur la côte, les températures s'échelonnent de 26°C vers Saint-Philippe à 32°C au Port. Elles restent fraîches dans les Hauts, avec 14 à 15 °C environ au Pas de Bellecombe-Jacob et 18°C au Maido. Du côté de Cilaos, le temps est sec et chaud avec 26°c attendus en journée.



La mer est peu agitée sur la côte Nord-Ouest mais forte sur le littoral de Sainte-Rose. Une houle d'alizé commence lentement à s'amortir mais continue de déferler sur le littoral Est et Sud-Est.