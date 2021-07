Un vendeur mortellement poignardé par un client dans une boutique Bouygues Télécom

Un différend commercial a viré au cauchemar hier samedi 10 juillet dans une boutique Bouygues Télécom.



Vers 13 heures, dans le centre commercial les Sentiers à Claye-Souilly en Seine-et-Marne (74), un client réclamait un remboursement suite à un litige sur une facture.

Il s'en est pris verbalement à un vendeur de 20 ans avant de lui asséner un coup de couteau au thorax. Son collègue âgé de 18 ans est venu lui porter secours avant d'être à son tour poignardé.



Les deux victimes se sont enfuies dans la galerie marchande puis se sont effondrées. Le plus jeune est décédé alors que le second est gravement blessé avec un pronostic vital est engagé.



L'auteur des coups âgé de 62 ans s'en est pris à une quatrième personne mais a pu être maitrisé par des clients dont un surveillant pénitentiaire et un gendarme, tous deux clients de la boutique en civil.



Théo et Dany, les deux victimes étaient en stage en alternance dans ce magasin de téléphonie indique la presse nationale.



Le sexagénaire a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue.

Une enquête est ouverte pour meurtre et tentative de meurtre.