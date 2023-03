La grande Une Un véhicule chute de 20 mètres au Tampon

Intervention délicate et en pleine nuit pour les secouristes, un véhicule a quitté la chaussée et a basculé dans le vide au Tampon dans la nuit de vendredi à samedi. Par RL - Publié le Samedi 25 Mars 2023 à 06:58

Les sapeurs pompiers sont intervenus vers minuit pour un accident impliquant une voiture seule au Tampon. Le véhicule a fait une chute de 20 mètres dans le secteur de Bérive.



Après plus de trois heures d’intervention des équipes des pompiers, des spécialistes du GRIMP (Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux) et du SMUR, le conducteur a été évacué en urgence absolue vers le CHU.