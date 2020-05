La grande Une Un vaste terrain lourdement pollué sur le site de l'Ecocité de Cambaie

C'est une véritable décharge à ciel ouvert et un gîte larvaire, dont la société voisine de cette parcelle polluée demande le nettoyage et la dépollution. La justice est saisie de l'affaire, qui pose question quant à la salubrité de la future écocité. Par Sarah Minatchy - Publié le Lundi 25 Mai 2020 à 08:56 | Lu 2167 fois

Enclavé entre deux parkings de stockage de voitures neuves, ce terrain est dans un état désastreux: des montagnes de déchets s'entassent, dont certains sont préoccupants pour l'environnement: des fûts d'huile de vidange rouillés, de vieilles batteries, des pneus usagers, mais aussi plusieurs carcasses de camions... On peine à croire que les autorités laissent un tel désastre écologique, au beau milieu d'une zone d'activités, se poursuivre. Les déchets s'amoncellent depuis de nombreuses années, sans l'ombre d'un changement.



La parcelle est sous-louée depuis une dizaine d'années par les propriétaires eux-mêmes, d'abord pour une activité de garagiste, qui explique sans doute la présence de batteries usagées et de fûts d'huile de vidange, et de nos jours, et c'est le plus surprenant, à une entreprise de recyclage. Le syndicat des exploitants réunionnais de recyclage a fait procéder à un constat d'huissier, lequel est sans appel: la pollution est flagrante, ainsi que l'infestation de moustiques, en pleine épidémie de dengue.



Une expertise a été diligentée par la société voisine, qui exploite un parking de stockage de véhicules légers neufs, et qui est détentrice du bail sur toute la parcelle, incluant la partie polluée, dont elle n'a jamais eu la jouissance. La société Galilée est en effet inquiète des dommages à l'environnement et du risque de dengue pour ses employés, et ne souhaite pas être tenue responsable de l'état de la parcelle.



L'expertise est parlante: l'expert, sans détour, qualifie la parcelle de "décharge à ciel ouvert", constatant "sur toute la longueur du talus jusqu'à sa hauteur, l'accumulation de déchets polluants enterrés et en surface", ayant pour conséquence des "pollutions avérées des sols par huiles et hydrocarbures, par batteries et matériaux enfouis et à ciel ouvert en désagrégation".



La société Galilée, par le biais de son avocat Massimo Bianchi, assigne les propriétaires, les locataires anciens et actuel, mais aussi la société Opale (qui a signé un compromis de vente avec les propriétaires, lequel indique clairement l'état du terrain), demandant à la justice d'ordonner aux responsables de procéder à l'enlèvement des déblais et déchets. Une opération qui devrait s'avérer complexe, tant les déchets sont nombreux, mais aussi coûteuse, car il faudra dépolluer le terrain, qui est censé faire partie de la future Ecocité.





















