A la Une . Un vaccin à ARN messager contre le SIDA est testé

Le conseiller scientifique et médical de la Maison Blanche annonce des résultats "prometteurs" pour un vaccin à ARN messager contre le SIDA. Par Zinfos974 - Publié le Samedi 11 Décembre 2021 à 16:14

Des doses ont été administré à des macaques et le risque d'infection par exposition a été réduit par 79% selon les premiers éléments de l'étude révélés par le docteur Anthony Fauci, conseiller à la Maison Blanche.



"Ce vaccin expérimental à ARN messager combine plusieurs caractéristiques qui pourraient surmonter les défaillances d'autres vaccins expérimentaux contre le VIH, et représente ainsi une approche prometteuse", explique le directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses (NIAD) américain. Des propos rapportés par Le Figaro.



Le vaccin a été testé sur des macaques rhésus. Ils ont reçu multiples doses de rappel pendant un an et ont développé les anticorps. Ils ont ensuite été exposés au VIH simien : 2 des 7 vaccinés n'ont pas développé la maladie. Ceux qui ont tout de même contracté le virus ont pris 8 semaines d'exposition quotidienne pour être contaminés contre 3 semaines pour les non-vaccinés.



Mais le vaccin à ARN messager produit pour l'instant un taux faible d'anticorps. Les scientifiques s'attachent maintenant à améliorer la qualité des doses.





