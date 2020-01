A la Une .. Un "utérus baba figue" pour sensibiliser au dépistage du cancer du col Avec ses couleurs lumineuses et ses contours fleuris, l’Utérus baba figue, oeuvre de l’artiste Aurellll, est la star de la nouvelle campagne de sensibilisation menée par le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC). En levant le tabou sur cet organe féminin par excellence, l’objectif est d’encourager les Réunionnaises à participer au dépistage du cancer du col de l’utérus : une maladie évitable et curable à condition d’être prise en charge rapidement.

"J’ai voulu valoriser cet espace obscur qu’est l’utérus, pour mètre en lumière son côté sacré, et ainsi valoriser la femme", explique l’artiste plasticienne Aurellll, dont l’oeuvre "Utérus Baba Figue" a été choisie pour figurer au coeur de la nouvelle campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du col de l’utérus.



"J’ai choisi le baba figue (ou fleur du bananier) parce que c’est un symbole végétal fort de La Réunion, qui représente l’abondance avec sa grande fleur et ses nombreux fruits".



Dans des tons roses-orangés, l’oeuvre dépeint l’organe reproducteur féminin avec luminosité : une main de bouddha et une fleur rafflesia viennent ajouter une touche de joie et de sérénité dans la composition.





L’utérus, sombre inconnu



Logé au fin fond du ventre des femmes, l’utérus reste un organe mal connu par leurs propriétaires. Imbriqué dans le système reproductif féminin, il est invisible de l’extérieur et quelque peu mystérieux dans son fonctionnement : une fois par mois, il saigne, et quelques fois, il donne la vie à un nouvel être humain.



Parce qu’il est lié à la sexualité des femmes, le sujet de l’utérus est encore quelque peu tabou, et avec lui, les maladies qui le touchent. Mais c’est en le représentant de façon visuelle, sacralisée, colorée et originale qu’Aurellll et le CRCDC espèrent inciter les Réunionnaise à en parler avec leurs médecins.



Les recommandations du CRCDC



Face au cancer du col de l’utérus, il y a deux moyens pour agir : Se faire vacciner contre les HPV entre 11 ans et 14 ans. La vaccination peut également être proposée en rattrapage jusqu’à 19 ans inclus.

Réaliser un test de dépistage tous les 3 ans, entre 25 et 65 ans, que l’on soit vaccinée ou non.

Le dépistage du cancer du col de l'utérus en pratique :

1. Le rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès : d’un gynécologue ; d’un médecin généraliste ; d’une sage-femme (pendant mais aussi en dehors du suivi de grossesse)



2. Le test de dépistage. L’examen se fait en position gynécologique. Le professionnel de santé prélève délicatement des cellules au niveau du col de l’utérus afin de les analyser. Cela prend quelques minutes, n’est pas douloureux, même si une gêne peut être ressentie.



3. Les résultats ; Le prélèvement est envoyé à un cabinet ou laboratoire spécialisé pour analyse par un médecin anatomo-cyto-pathologiste. Après quelques jours, vous recevrez vos résultats. Dans 96 % des cas, le résultat est normal. Cela signifie qu’aucune anomalie pouvant correspondre à des lésions précancéreuses ou à un cancer n’a été détectée au moment du dépistage.



N’oubliez pas de refaire le test de dépistage tous les 3 ans ou 1 an après si c’est votre premier dépistage.

Dans 4 % des cas, le résultat est anormal. Cela ne signifie pas que vous avez un cancer mais qu’une anomalie a été détectée. Votre médecin ou votre sage-femme vous indiquera les examens complémentaires nécessaires et vous orientera, si besoin, vers un professionnel de santé spécialisé. Face au cancer du col de l’utérus, il y a deux moyens pour agir :Le dépistage du cancer du col de l'utérus en pratique : Charlotte Molina Lu 487 fois Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur







Dans la même rubrique : < > Pêche sous-marine illégale : 2 personnes interpellées Ségolène Royal : "On mutait les profs pédophiles dans les Outre-mer"